المشري يدعو صالح لتجنب أي إجراءات أحادية بشأن المناصب السيادية

دعت رئاسة مجلس الدولة، رئاسة مجلس النواب لتجنب الإجراءات الأحادية بشأن تعيين شاغلي المناصب السيادية في الدولة الليبية.

وقالت رئاسة المجلس في بيان، إن تعيين شاغلي المناصب السيادية اختصاص مشترك بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وفق الاتفاق السياسي، وليس من اختصاص مجلس النواب منفردا.

وطالبت رئاسة المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب إلى تجنب الإجراءات الأحادية التي تتعارض مع مساعي لمّ الشمل وتوحيد المؤسسات والالتزام بما نصت عليه المادة 15 من الاتفاق السياسي.

وأكدت رئاسة المجلس في بيان أنها لن تعتد بأي إجراءات مخالفة للسياقات القانونية والدستورية الحاكمة للعملية السياسية.