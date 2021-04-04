الدبيبة يؤكد أهمية الشراكة الليبية الأوروبية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبد الحميد الدبيبة» ظهر اليوم الأحد، رئيس المجلس الأوروبي «شارل ميشيل»، حيث قدم «ميشيل» التهنئة لرئيس وأعضاء الحكومة بمناسبة نيلها ثقة مجلس النواب متمنيا لها التوفيق.

وأعرب «ميشيل» خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كافة أشكال الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الاستقرار في البلاد وإجراء الانتخابات، كما أكد «ميشيل» على أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتحدث بصوت موحد فيما يتعلق بدعم السلطات الليبية في جميع الملفات بما فيها ملفات التنمية، والهجرة، والأمن، والانتخابات.

ومن جانبه أثنى رئيس حكومة الوحدة الوطنية على الدور الذي لعبه الاتحاد الأوروبي في دعم أمن واستقرار ليبيا بداية من مؤتمر برلين ومرورا بباقي المؤتمرات والملتقيات في العواصم الأوروبية الأخرى والتي دعت لإيجاد حل للنزاع الليبي، مؤكدا على أهمية الشراكة الليبية الأوروبية والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي ذكرها «ميشيل» في مناسبات سابقة، مضيفا بأن ليبيا تحتاج إلى دعم أوروبا في مجال الطاقة أيضا.