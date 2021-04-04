زوارة: حفل توقيع كتاب يوثق «الكسكسو» كموروث أمازيغي

شهدت قاعة الشهيد فرحات العطوشي بمعهد الفندقة بزوارة، أمس السبت، حفل اشهار وتوقيع كتاب (أزداي) الذي جمع ووثق كل ما يتعلق بأكلة “الكسكسو” أو “الكسكسي” كموروث غدائي أمازيغي ليبي.

وشارك في حفل توقيع الكتاب – الذي قام بإعداده وتجميعه كل من إسماعيل أبوديب، وأمواج نانيس، ورويدة المالطي – وفد من وزارة الثقافة الليبية والمجلس البلدي زوارة وعدد من ممثلي القطاعات والإدارة المحلية والمؤرخين والمؤلفين في المدينة وعدد من المهتمين.

وقالت رويدا المالطي التي شاركت في إعداد وتجميع الكتاب إنه الأول من نوعه وقد تمت كتابته باللغة الأمازيغية وترجم إلى العربية والانجليزية وجمع أكثر من 15 نوعا من أصناف الكسكسو الذي يطهوه الأمازيغ الليبيين على مدى العصور، كما يتضمن الكتاب حكم وقصص وأساطير تتعلق بهذا الموروث.

وجرى خلال الاحتفالية طرح نبذة مختصرة عن الكتاب ومحتواه وكيف جاءت فكرة إعداده وتجميعه كما تم توزيع شهائد الشكر والتقدير لكل من ساهم معهم في العمل، واختتمت الاحتفالية بتوزيع نسخ من كتاب (آزادي) باللغة الأمازيغية على الحضور كما تم الاعلان على ان توزيع الكتاب -بالنسخ الثلاث- سيكون قريبا.