ليبيا الان

زوارة: حفل توقيع كتاب يوثق «الكسكسو» كموروث أمازيغي

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

شهدت قاعة الشهيد فرحات العطوشي بمعهد الفندقة بزوارة، أمس السبت، حفل اشهار وتوقيع كتاب (أزداي) الذي جمع ووثق كل ما يتعلق بأكلة “الكسكسو” أو “الكسكسي” كموروث غدائي أمازيغي ليبي.

وشارك في حفل توقيع الكتاب – الذي قام بإعداده وتجميعه كل من إسماعيل أبوديب، وأمواج نانيس، ورويدة المالطي – وفد من وزارة الثقافة الليبية والمجلس البلدي زوارة وعدد من ممثلي القطاعات والإدارة المحلية والمؤرخين والمؤلفين في المدينة وعدد من المهتمين.

وقالت رويدا المالطي التي شاركت في إعداد وتجميع الكتاب إنه الأول من نوعه وقد تمت كتابته باللغة الأمازيغية وترجم إلى العربية والانجليزية وجمع أكثر من 15 نوعا من أصناف الكسكسو الذي يطهوه الأمازيغ الليبيين على مدى العصور، كما يتضمن الكتاب حكم وقصص وأساطير تتعلق بهذا الموروث. 

وجرى خلال الاحتفالية طرح نبذة مختصرة عن الكتاب ومحتواه وكيف جاءت فكرة إعداده وتجميعه كما تم توزيع شهائد الشكر والتقدير لكل من ساهم معهم في العمل، واختتمت الاحتفالية بتوزيع نسخ من كتاب (آزادي) باللغة الأمازيغية على الحضور كما تم الاعلان على ان توزيع الكتاب -بالنسخ الثلاث- سيكون قريبا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • الكسكسي عربي ليبي طرابلسي وأكلة إسلامية لها تاريخ منذ القدم
    منذ الحرب العالمية الاولى
    وكانت اكلة الكسكسي بدايتها في قباءل جنوب ليبيا ثم استقرت وانتقلت الى السواحل الليبية في طرابلس
    وكانت الجدات كبار السن وربات البيوت في طرابلس يقومون بصنع هذه الاكلة يدوياً في المنازل وخاصة في المناسبات الطرابلسية
    وكانت كل اسرة تعمل الكسكسي تقدم طبق لجيرانها كنوع من المحبة والمشاركة الثراث الطرابلسي القديم – قبل ان يكون في إكياس الان ويباع في المحلات التجارية .

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    • المهم ليبي عربي امزيغي تباوي تارقي المهم تذكر ليبيا فهذا يكفي فيه قوميات عديده كالاتراك والايرانيين والاكراد يكرهوا العرب ولكن 60% من لغتهم كليمات عربيه والدين الذي يتعبد به بالعربي فلا يصح علي ما اعتقد التعبد في الاسلام بغير العربيه لأن قبل مده تعرض جماعه في اسطنبول الي انتقادات واسعه حيث أفتتحوا جلسه بقراءة القرآن باللغه التركيه فجاءتهم رودود مشنعه عليهم هذا الفعل

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