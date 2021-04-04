ترحيب بنجاح انتخابات المجلس البلدي سوق الجمعة

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بنجاح انتخابات المجلس البلدي سوق الجمعة، مشيدة بالجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، لاتخاذها كافة إجراءات الأمن والسلامة المتعلقة بفيروس كورونا.

ونقلت البعثة عن المبعوث الأممي، يان كوبيتش، قوله إن عملية الانتخابات الديمقراطية الناجحة مؤشر واضح على اهتمام ليبيا باختيار القادة الذين سيتولون شؤونهم، مؤكدا أن انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر تمثل فرصة لكل الليبيين لتقرير مصيرهم وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم.

مضيفا أن الأمم المتحدة تتشرف بمرافقة الليبيين في العملية الديمقراطية، داعيا الشباب والنساء والرجال للمشاركة الفعالة في انتخابات المجالس المقبلة.

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