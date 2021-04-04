البابا ثيودوروس يعلن فتح الكنائس في ليبيا قريبًا

أعلن ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، عن إعادة فتح الكنائس في ليبيا قريبًا.

ورحب البطريرك خلال اجتماع عقده السبت مع وزير السياحة اليوناني، شاري ثيوكاريس، في القاهرة، بحرارة بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى ليبيا.

وأشار البطريرك ثيودوروس إلى أن “ليبيا دولة مجاورة لمصر تخضع للولاية الفكرية لبطريركية الإسكندرية”. وقال “إن مطران طرابلس يستعد بالفعل للذهاب إلى هناك مرة أخرى”.

وأضاف: “كنائسنا في طرابلس وبنغازي، سفارتنا وقنصلياتنا ستكون حاضرة في هذا البلد، وستلعب دورًا رئيسيًا في المستقبل من أجل المصالحة بين الشعوب”.

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