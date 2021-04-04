رفع الحظر في سرت مرتبط بتحسن الوضع الوباء

ثبّتت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا واللجنة الطبية الاستشارية واللجان الفرعية، في مدينة سرت، الإجراءات القائمة لمكافحة جائحة كورونا.

وأكدت اللجان المذكورة بعد اجتماع الأحد، أن الوضع الوبائي في المدينة لا يزال كما هو، لذلك تقرر الاستمرار في حظر التجوال في المدينة على أن يكون من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة السابعة صباحا، إلى يوم الخميس المقبل، وبعدها يُرفع الحظر نهائيا في حال استقرار الوضع الوبائي.

وشددت اللجان على ضرورة أن تلتزم المحلات بالإجراءات الاحترازية، مؤكدة أن هناك متابعة مشددة على المحلات وستتم محاسبة المخالفين في حال عدم الالتزام بالإجراءات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية