ماجدة الفلاح: سنجتمع في تونس لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات

قالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي ماجدة الفلاح، إن اللجنة القانونية ستعقد اجتماعا الأربعاء المقبل بتونس، لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية المنجز بنسبة 90% وعرضه على ملتقى الحوار.

وأكدت الفلاح، في تصريحات صحفية، أن القاعدة الدستورية هي مقترح ستعمل به مفوضية الانتخابات في حالة تعذر مجلسي النواب والدولة عن إصدار مقترحاتهم للقاعدة الدستورية قبل موعد الانتخابات المحدد

ولفتت إلى أن المفوضية العليا للانتخابات طلبت أن يكون المقترح من المجلسين قبل يوم 1 يوليو القادم، وإذا لم يقوموا بالتسليم يؤخذ بمقترح اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي

وتابعت:” حسب ما اتُّفق عليه في اجتماع الغردقة، فإن الاستفتاء على الدستور سيُجرى قبل الانتخابات إلا إن صرّحت المفوضية بتعذر ذلك، حينها تجرى الانتخابات أولا”.