وزير الصحة: التطعيم بلقاح «كورونا» تدريجيا لثلاث فئات.. والحكومة تتحمل الآثار الجانبية

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزنتاني إن «التطعيم بلقاح (سبوتنيك) المضاد لكورونا سيكون تدريجيا لـ 3 فئات وفق جدول زمني»، وذلك بعد ساعات من وصول اللقاح إلى البلاد.

وأضاف في في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس الأحد، إن «الحكومة نتحمل مسؤولية» الآثار الجانبية للقاح (سبوتنيك) المضاد لكورونا والذي وصل البلاد في وقت سابق اليوم». وقال«نتمنى ألا تكون هناك اعراض جانبية للقاح». وأردف «كابوس كورونا سيزول عن ليبيا بإذن الله مع اللقاحات التي ستأتي بكميات وفيرة».

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، وصول 101 ألف و250 جرعة لقاح مضاف لفيروس كورونا، من شركة «سبوتنيك» الروسية إلى طرابلس، والتي تعد أول دفعة من لقاحات كورونا تصل إلى البلاد، مشيرة إلى أنه سيتم تخزين اللقاح في المخازن التابعة للوزارة.

من جهته، نبه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إلى أن باقي الشحنات ستصل تواليًّا. وقال في تغريدة على موقع «تويتر»، «أول الغيث قطرة.. أول دفعة من لقاح كورونا، على أن تصل باقي الشحنات تواليًّا، وأدعو الشعب الليبي للتسجيل في منظومة التطعيم». حسب ما بثته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وفي آخر حصيلة وبائية بالبلاد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم ليبيا، إضافة إلى 53 حالة وفاة. وأشار المركز إلى تسجيل 950 حالة شفاء جديدة، منبهًا بأن الإصابات الجديدة جرى تسجيلها من بين 6331 عينة وصلت إلى المختبراىت المختلفة المنتشرة في مختلف مناطق البلاد.

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