خلال اجتماعه بالدبيبة.. ميشيل: الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل موحد السلطات الليبية

أخبار ليبيا 24

أعرب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، خلال لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كافة أشكال الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الاستقرار في البلاد وإجراء الانتخابات

وأكد ميشيل أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتحدث بصوت موحد فيما يتعلق بدعم السلطات الليبية في جميع الملفات بما فيها ملفات التنمية والهجرة والأمن والانتخابات.

واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الأحد، رئيس المجلس الأوروبي في زيارة تهدف إلى إظهار الدعم للحكومة الوطنية، حيث قدم ميشيل التهنئة لرئيس وأعضاء الحكومة في مناسبة نيلها ثقة مجلس النواب، متمنيًا لها التوفيق، وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

وأثنى الدبيبة على الدور الذي لعبه الاتحاد الأوروبي في دعم أمن واستقرار ليبيا بداية من مؤتمر برلين ومرورًا بباقي المؤتمرات والملتقيات في العواصم الأوروبية الأخرى، التي دعت لإيجاد حل للنزاع الليبي.

وأكد أهمية الشراكة الليبية – الأوروبية، والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي ذكرها ميشيل في مناسبات سابقة.

وأضاف الدبيبة ليبيا تحتاج إلى دعم أوروبا في مجال الطاقة.

وحضر الاجتماع كل من وزيرة الخارجية و التعاون الدولي نجلاء المنقوش، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.