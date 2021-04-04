وزير الصناعة يوجه بتصنيف المشروعات المحلية قصيرة المدى تمهيدا لانطلاقها

قام وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيسة، اليوم الأحد، بجولة تفقدية للمؤسسة الوطنية للتعدين.

وكان في استقبال الوزير مدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين وبعض مدراء الإدارات والمكاتب.

وألقى أبو هيسة كلمة أثنى خلالها على الجهود المبذولة من الموظفين بحفاظهم على مبنى وأصول المؤسسة، كما استمع الوزير إلى عرض مرئي تحت عنوان: (آفاق واعدة لاقتصاد مزدهر) مقدم من موظفي المؤسسة ، وألقى هذا العرض مدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين.

وتطرق الوزير خلال العرض إلى جملة من الموضوعات التي تخص مجال التعدين وأكد على ضرورة البدء في تصنيف المشروعات المحلية الممكن تنفيذها فى المدى القصير والبدء في تهيئة البيئة المناسبة لانطلاقها.

كما استمع معالى الوزير إلى بعض المشاكل التي تواجه العاملين في المؤسسة وإمكانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.