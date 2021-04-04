المنفي يناقش ملف الهجرة وتأمين الحدود البحرية مع الاتحاد الأوروبي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في طرابلس.

وعبر ميشيل خلال اللقاء عن استعداد كافة دول الاتحاد الأوروبي لتوفير كافة السبل لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدا أهمية الاستقرار في ليبيا بالنسبة لدول المنطقة.

وجدد المنفي التأكيد على التزامهم بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل. كما توجّه المنفي بالشكر لدول الاتحاد الأوروبي على دعم جهود الاستقرار في البلاد.

وناقش الاجتماع سبل التعاون في ملف الهجرة وتأمين الحدود البحرية مع الاتحاد الأوروبي.