السني: لنعمل على إنهاء الصراع من أجل لم الشمل والمصالحة

دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، إلى طي صفحة الماضي وإنهاء الصراع من أجل لم الشمل والمصالحة الوطنية بين الليبيين.

وقال السني في تغريدة على “تويتر” رصدتها “الساعة 24″، “اليوم 4/4 نترحم على كل من فقد حياته جراء الحرب على طرابلس، وكل من فقد حياته خلال العشر سنوات الماضية”.

وأضاف زاعما: “حروب أكدت أنه لا حل عسكري لأزمتنا، وأن الحل يكمن في الحوار والسلام لبناء دولتنا المدنية الحديثة”.

وتابع: “لنعمل بروح التفاؤل لطي صفحة مؤلمة من تاريخنا وإنهاء الصراع من أجل لم الشمل والمصالحة”.