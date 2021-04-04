وزير الاقتصاد يبحث نشاط الشركات الصينية في مجالات الإنشاءات

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، نشاط الشركات الصينية في مجالات الإنشاءات، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية، وتطوير البنية التحية، كما تطرق لعدد من المشاريع التي أشرفت على تنفيذها بالدول العربية والأفريقية.

جاء ذلك خلال اجتماع للحويج مع عدد من الشركات الصينية الحكومية والخاصة؛ لبحث سبل التعاون في مجالات الاستثمار وتطوير البنية التحتية، والذي أكد من خلاله أن الدولة الليبية لديها قوانين وتشريعات توفر الأمان والحماية للمستثمرين، إضافة إلى التسهيلات للشركات الأجنبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا