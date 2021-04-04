ليبيا الان

الزناتي: سأكون أول من يتلقى لقاح كورونا

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، وصول الجرعة الأولى من لقاح سبوتنيك الروسي إلى ليبيا، لافتا إلى أنه سيتم توفير أكثر من مليون جرعة للقاح كورونا بحلول يوم الأحد المقبل.

وقال الزناتي خلال مؤتمر صحفي، :”سأكون أول من يتلقى لقاح كورونا”، مشيرا إلى أن مركز مكافحة الأمراض سيتولى مهمة توزيع اللقاح حسب الأولوية. 

كما أشار الزناتي إلى أن الوزارة باشرت في توزيع اللقاح على غرف التجميد في كل من طرابلس وبنغازي والبيضاء والزنتان، مبينا أن اللقاح يعطي كجرعتين بينهما 94 يوما ويخزن في درجة 18-. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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