انطلاق المرحلة الأولى لحملة التشجير في ودان

تحت شعار، ودان أجمل وشارعنا أجمل شارع، أطلق المتطوعون بمدينة ودان المرحلة الأولى من حملة التشجير، والتي تستهدف غرس تسعمئة شجرة من أصناف مختلفة أمام المساجد والمدارس، وعلى جانبي الطرق والشوارع الرئيسية، وذلك لنشر التوعية بأهمية الزراعة، وإكثار الغطاء النباتي الذي يسهم في تحسين المناخ والبيئة.
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قناة ليبيا
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