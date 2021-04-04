خلال ذكري حرب طرابلس .. قنونو: يتوعد بالسيطرة على بنغازي والكفرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أحيا الناطق باسم رئاسة أركان المنطقة الغربية، محمد قنونو، بمايسمي بالذكرى الثانية لحرب 4 أبريل التي شنتها قوات الجيش الوطني لتحرير طرابلس من المليشيات الإرهابية والمسلحة، زاعما أن قواته سطرت ملحمة تاريخية كانت غامرة بالعطاء.

قنونو قال، في كلمته خلال حفل تكريم أسر من وصفهم بـ”شهداء” عملية بركان الغضب التي شكلتها الوفاق، بمناسبة الذكرى الثانية لحرب طرابلس، إنهم أثبتوا للعالم أجمع أنهم أحق بالشرعية التي أعطيت لهم، على حد زعمه.

وأثنى على مجهودات كل القوات العسكرية والمساندة وقوة مكافحة الإرهاب وأجهزة الاستخبارات في حرب طرابلس، قائلا “المؤسسة العسكرية العريقة بعيدة عن التجاذبات السياسية، وهي صمام الأمان لليبيا والليبيين، ولن نسمح بإعادة عسكرة الدولة”.

وأضاف “لن نسمح بإعادة دواعش المال العام، ودواعش السياسة، ودواعش الدين ولن نسمح بتقسيم ليبيا”، متابعا “هذه الاحتفالية تمر علينا ونحن زيادة في إصرار وعمل دؤوب وجبار، ولن نتنازل عن بنغازي أو الكفرة أو فزان أو زوارة أو الزنتان أو طرابلس أو مصراتة”.

وأعرب عن ترحيبه بالتعاون مع أي دولة وفق المصالح والمعاهدات الدولية، قائلا “ولا ننسي توجيه الشكر لكل الدول التي وقفت معانا، وخاصة تركيا، في عملية بركان الغضب العسكرية، وما قدمته من إمدادات عسكرية ولوجستية وفق المعاهدات المعمول بها داخليا وخارجيا”.

وتابع “ليبيا للجميع من الشرق إلى الغرب ومن الشمال للجنوب، ولكل أبنائها من العرب والتبو والطوارق والأمازيغ، وعاصمتها الأبية طرابلس، وهناك تداول سلمي على السلطة، والجيش ولاؤه لله ثم الوطن”.

واختتم كلمته بالتأكيد على وجود أخطاء في إدارة المرحلة الماضية، قائلا “هناك وجود لبعض الأخطاء لا ننفيها، لكن لا يعالج الخطأ بالخطأ، ويجب أن تتكاتف الجهود لدعم الحكومة الجديدة”.