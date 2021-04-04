رئيس المجلس الأوروبي لـ«المنفي»: مستعدون لتوفير كافة السبل لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد یونس المنفي، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بقصر ولي العهد بطرابلس.

وعبر ميشيل خلال اللقاء، عن استعداد كافة دول الاتحاد الأوروبي لتوفير كافة السبل لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي التأكيد على التزامهم بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.

كما ناقش الاجتماع سبل التعاون في ملف الهجرة وتأمين الحدود البحرية مع الاتحاد الأوروبي، وأكد ميشيل على أهمية الاستقرار في ليبيا بالنسبة لدول المنطقة.

من جانبه توجّه الدكتور المنفي بالشكر لدول الاتحاد الأوروبي على دعم جهود الاستقرار في البلاد.