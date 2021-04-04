رئيس المجلس الأوروبي لـ«المنفي»: مستعدون لتوفير كافة السبل لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

رئيس المجلس الأوروبي لـ«المنفي»: مستعدون لتوفير كافة السبل لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها
التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد یونس المنفي، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بقصر ولي العهد بطرابلس.
وعبر ميشيل خلال اللقاء، عن استعداد كافة دول الاتحاد الأوروبي لتوفير كافة السبل لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها.
وجدد رئيس المجلس الرئاسي التأكيد على التزامهم بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.
كما ناقش الاجتماع سبل التعاون في ملف الهجرة وتأمين الحدود البحرية مع الاتحاد الأوروبي، وأكد ميشيل على أهمية الاستقرار في ليبيا بالنسبة لدول المنطقة.
من جانبه توجّه الدكتور المنفي بالشكر لدول الاتحاد الأوروبي على دعم جهود الاستقرار في البلاد.
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