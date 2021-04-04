وزير الاقتصاد يبحث خطة عمل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، خلال اجتماعه بمسؤولي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، آليات العمل بين الوزارة والمركز، والقيام بزيارات ميدانية للأنشطة التجارية، وإعداد التقارير الفنية لمنح إذن مزاولة النشاط التجاري وفق الاشتراطات القياسية المعتمدة.

من جهته، أبدى المركز ملاحظاته حول العراقيل التي تخص استيراد الكبد المجمد، كإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة، والتي جاءت بسبب نقص الإمكانيات التقنية من معدات ومختبرات ذات مواصفات عالية.

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