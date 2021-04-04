المنفي لرئيس المجلس الأوروبي: ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها

جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التأكيد على الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل، وذلك خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بقصر ولي العهد بالعاصمة طرابلس.
وعبر ميشيل عن «استعداد كافة دول الاتحاد الأوروبي لتوفير كافة السبل لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها»، حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
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وناقش الاجتماع سبل التعاون في ملف الهجرة وتأمين الحدود البحرية مع الاتحاد الأوروبي، وأكد ميشيل «أهمية الاستقرار في ليبيا بالنسبة لدول المنطقة». وشكر الدكتور المنفي دول الاتحاد الأوروبي على دعم جهود الاستقرار في البلاد.
وفي وقت سابق الأحد، استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية رئيس المجلس الأوروبي «في زيارة تهدف إلى إظهار الدعم لحكومة الوحدة الوطنية»، وأعرب خلال اللقاء عن «استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كافة أشكال الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الاستقرار في البلاد وإجراء الانتخابات».
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