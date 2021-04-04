إحياء اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام في طرابلس

شهدت العاصمة طرابلس، صباح اليوم الأحد، احتفالية لمناسبة إحياء اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام والتي أقيمت برعاية المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام وحضرها عدد من الوزراء وممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا.

وشارك في الاحتفالية كل من وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الانسان، أحمد فرج بوخزام، ووزير البيئة إبراهيم العربي منير، والأمين العام المساعد منسقة الشؤون الإنسانية المقيمة نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جورجيت غانيون، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات المحلية الدولية.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المناسبة كانت فرصة شدد من خلالها وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج بوخزام على أهمية عقد مثل هذه الفاعليات والتوعية من مخاطر الألغام وخصوصا في المناطق التي شاهدت حروب ونزاعات.

وأكد بوخزام خلال كلمته بالمناسبة على حرص وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان على حياة المدنيين وتوفير البيئة الآمنة لعودة النازحين والمهجرين.

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