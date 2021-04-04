القنصل التركي يفتتح مستشفى مصراتة للعلاج الفيزيائي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

جرت أمس السبت مراسم افتتاح وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا”، “مستشفى مصراتة للعلاج الفيزيائي” بناء على توجيهات من الرئيس التركي رجب أردوغان، في حفل رسمي أقيم بمشاركة عدد من المسؤولين الأتراك والليبيين.

وقال القنصل التركي بمصراتة غوركان غورمريجليلار، في كلمته خلال الحفل، بحسب تقرير لوكالة أنباء تركيا، أن تحركات بلاده تنطلق مما أسماه “رابط الصداقة” المشترك، معتبرا أن المركز يمثل “جزءا بسيطا” من التعاون الثنائي، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد تعاونا أكبر بادعاء وقوفهم مع ليبيا في جميع الأوقات والظروف.

وسيساهم مركز الصداقة التركي الليبي للعلاج الفيزيائي في مصراتة، وفقا للتقرير، في علاج إصابات الحروب، والإصابات الرياضية، وإصابات حوادث المرور، وإصابات العمل، وعلاج الأشخاص الذين ولدوا بتشوهات مختلفة، فضلاً عن حالات التوحد.

وبدأ العمل في المشروع منذ عام 2013م، وتبلغ مساحة المركز الداخلية 2400 متر مربع، أما المساحة الخارجية فتبلغ 5 آلاف متر مربع، ويوجد داخله 3 أقسام هي: قسمي جراحة العظام للإناث والذكور والتدخل الطارئ لتقويم العظام، ويحتوي المركز على 38 وحدة علاجية ومسبحين للعلاج بمتوسط 6 آلاف مريض يمكن علاجهم شهريا.

وكانت وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا”، أعلنت في ديسمبر 2019م، افتتاح مستشفى مصراتة للعلاج الطبيعي في ليبيا وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية، وجاء بناء المستشفى، بتوجيهات من أردوغان أثناء زيارته لمدينة مصراتة، في العام 2011م، كما افتتحت الوكالة في نهاية العام قبل الماضي، معملاً تدريبيًا لصناعة منتجات الخزف والسيراميك بمدرسة الفنون والصنائع الإسلامية، في طرابلس.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت “تيكا” أيضا تنفيذها 3 مشروعات جديدة في مدينة مصراتة، موضحة أن اثنان منها في مجال البحث العلمي وواحد في مجال الرياضة.

وأشارت “تيكا”، في بيانٍ نقلته وكالة “الأناضول” التركية، إلى أنها قدمت أنظمة طاقة شمسية في مختبرين للبحث تابعين لكليتي العلوم والصيدلة، ومختبر أنظمة التحكم المنطقي المبرمج “PLC” لفائدة كلية التكنولوجيا الصناعية بجامعة مصراتة، إضافة إلى افتتاحها قاعة رياضية أنشأتها لنادي “السويحلي” لكرة القدم في المدينة.