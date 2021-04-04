وزيرة الثقافة تستمع لطلبات مديري المكاتب الثقافية بالمنطقة الشرقية

اجتمعت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان، اليوم الأحد، بعدد من مدراء المكاتب بالمنطقة الشرقية، في بنغازي.

وقالت وزارة الثقافة في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع كان فرصة للتعارف بين السيدة الوزيرة ومدراء المكاتب الثقافية، والاستماع إلى طلباتهم ورؤيتهم للمرحلة المقبلة.

وأشار البيان إلى أن هذا الاجتماع عقد ضمن ألية دمج كل المؤسسات العامة تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية.

وحضر الاجتماع كل من رافع الفاخري وأسامة الزروق، ونوري المعداني مدير إدارة المشروعات بالوزارة والساعدي الشيباني المستشار المالي، وزينب اللافي المستشارة القانونية بالوزارة .

وتسلمت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان، مهام الهيئة العامة للثقافة في بنغازي التابعة للحكومة المؤقتة المنتهية ولايتها.

ووصلت الوزيرة إلى بنغازي أمس السبت، وتسلمت مهام الهيئة العامة للثقافة التابعة للحكومة المؤقتة المنتهية ولايتها.