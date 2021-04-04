وزير الصحة: سنجلب “اللقاح” بعدد يتناسب مع تعداد الليبيين

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزنتاني، إن «التطعيم بلقاح (سبوتنيك) المضاد لكورونا سيكون تدريجيًّا لـ3 فئات وفق جدول زمني».

وأضاف، الزناتي في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس اليوم الأحد، أن «الحكومة تتحمل مسؤولية الآثار الجانبية للقاح سبوتنيك المضاد لكورونا، الذي وصل البلاد في وقت سابق اليوم».

وتابع: «نتمنى ألا تكون هناك أعراض جانبية للقاح، وكابوس كورونا سيزول عن ليبيا بإذن الله مع اللقاحات التي ستأتي بكميات وفيرة».

وكشف الوزير أنه من المقرر بعد يومين أو ثلاثة وصول شحنة أخرى من اللقاحات تقدر بحوالي 300 ألف جرعة، مردفا: “بعد 11 يوما نطمح لنصل إلى مليون جرعة”.

وأكد الزناتي أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض باشر بحفظ اللقاحات تحت درجة حرارة منخفضة، وأن الشحنات الأولى ستكون لخط الدفاع الأول من العاملين بمراكز العزل ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وأنه سيكون أول من يأخذ اللقاح.

وواصل: “نطمئن الشعب الليبي بأننا سنجلب اللقاح بعدد يتناسب مع تعداد السكان، والشكر للرئيس الذي بدأ في محاولات توفير اللقاح حتى قبل أن استلم وزارة الصحة، والشكر لكل من عمل وساهم في مكافحة هذا المرض ونتمنى أن نوفق في أول اختبار للحكومة”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، وصول 101 ألف و250 جرعة لقاح مضاد لفيروس «كورونا»، من شركة «سبوتنيك» الروسية إلى طرابلس، التي تعد أول دفعة من لقاحات «كورونا» تصل إلى البلاد، مشيرة إلى أنه سيتم تخزين اللقاح في المخازن التابعة للوزارة.