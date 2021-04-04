صنع الله: قمنا بتسييل 5.8 مليار دولار لحكومة الوحدة الوطنية

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، أن لدى حكومة الوحدة الوطنية الان الامكانيات المادية لدعم البلديات، موضحا أن المؤسسة الوطنية للنفط سيلت حتى الآن ما قيمته خمسة مليارات و ثمانمائة مليون دولار لحساب وزارة المالية من مبالغ تصدير النفط والغاز.

جاءت تصريحات صنع الله خلال لقائه اليوم الأحد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، الدكتور عبدالمنعم بالكور عضو مجلس النواب عن مدينة العجيلات ومصعب هويدي رئيس المجلس التسييري للمدينة بحضور مختار عبدالدائم مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط .

حضر اللقاء أعضاء المجلس التسييري وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني ومدير مكتب العمل والتأهيل بالعجيلات.

تناول اللقاء مناقشة التعاون بين المجلس التسييري العجيلات والمؤسسة الوطنية للنفط في برامج التنمية المستدامة وفك بعض المختنقات وتوفير الاحتياجات الملحة وخاصة فيما يتعلق بجائحة كورونا وتوفير احتياجات مركز العزل بالبلدية.

وأوضح صنع الله ان المؤسسة الوطنية للنفط تساهم في بعض برامج التنمية المكانية تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية للشركات وتعمل على تنفيذ العديد من البرامج بالتعاون مع الشريك الأجنبي وعلى قدر ما يتاح من امكانيات ويتم الاتفاق حوله مع الشريك الاجنبي، وسبق لادارة التنمية المستدامة وبرعاية من شركة ايني الايطالية تقديم الدعم لبلدية العجيلات وخاصة في قطاع الصحة وخلال فترات مختلفة وسنعمل على التعاون مع المجلس التسييري للعجيلات لتقديم الدعم الممكن

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