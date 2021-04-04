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الدبيبة يكشف مواعيد وصول اللقاحات وصرف المرتبات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رئيس الحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة:

– أول دفعة من لقاح كورونا وصلت إلى ليبيا وهناك كميات أخرى ستصل تباعا
– الدفعة الثانية من لقاح كورونا تشمل حوالي 400 ألف جرعة وستصل الأربعاء.. ومليون جرعة أخرى ستصل قبل 11 أبريل
– اللقاحات التي تصل ليبيا آمنة ونسبة فاعليتها مرتفعة وعلينا ألّا نخاف منها
– ليبيا طلبت 10 ملايين جرعة من لقاحات كورونا
– نأمل من مجلس النواب والأعلى للدولة اعتماد الميزانية بدون تأخير
– الدبيبة يدعو الليبيين إلى عدم الالتفات إلى الإشاعات بشأن اللقاحات
– الدبيبة يُشجع المواطنين على أخذ اللقاح والالتزام بالاحتياطات اللازمة
– سنصرف الرواتب بداية كل شهر وتم الاتفاق على ذلك مع المصرف المركزي
– 450 ألف ليبي يتقاضون مرتبات بـ450 دينارا وهذا الرقم لا يغطي الاحتياجات
– قررنا زيادة المرتبات وتم تضمينها في الميزانية لصرفها اعتبارا من شهر 1
– قبل العيد سيتم صرف المرتبات لذوي الدخل المحدود مع الزيادات المقررة
– المواطن الذي كان يتقاضى 450 دينارا ولديه 3 أطفال قد يصبح مرتبه 1400 دينار
– جميع المرتبات والمنح سيتم صرفها بعد حوالي 10 أيام
– لا يمكننا صرف جميع المرتبات المتراكمة دفعة واحد
– سرعة توحيد المؤسسات تدل على تعطش الليبيين لعيش حياة كريمة
– الدبيبة يدعو إلى الابتعاد عن “النقد الهدّام” خلال الفترة الحالية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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