الدبيبة يعلن وصول اللقاح إلى ليبيا ومليون جرعة تدخل البلاد هذا الشهر

أعلن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى ليبيا، مبينا أن دفعة أخرى ستصل يوم الأربعاء تقدر ب300 أو 400 ألف جرعة، وأنه بحلول ال11 من الشهر الجاري سيكون قد وصل إلى البلاد مليون جرعة من اللقاح.

وأوضح رئيس الحكومة أن صعوبات كبيرة جدا واجهتهم في توفير المخازن المبردة اللازمة لحفظ اللقاح، وأنه تم تجهيز كل ما يلزم لاستقبال وتخزين اللقاح كما يجب.

وحول فعالية اللقاحات التي ستصل تباعا إلى البلاد، دعا رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة المواطنين إلى عدم الالتفات للإشاعات المتداولة، مؤكدا أن كافة اللقاحات خضعت لدراسات وتجارب أثبتت فعاليتها بنسب متفاوتة.

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