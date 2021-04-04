معلقًا على وصول لقاح سبوتنيك.. الدبيبة: أول الغيث قطرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى ليبيا، مبينًا أن دفعة أخرى ستصل يوم الأربعاء المقبل تقدر بــ 400 ألف جرعة، وأنه بحلول الحادي عشر من الشهر الجاري سيكون قد وصل إلى البلاد مليون جرعة من اللقاح.

رئيس الحكومة أوضح خلال كلمة له اليوم الأحد أن صعوبات كبيرة جدا واجهتهم في توفير المخازن المبردة اللازمة لحفظ اللقاح، وأنه تم تجهيز كل ما يلزم لاستقبال وتخزين اللقاح كما يجب.

وحول فعالية اللقاحات التي ستصل تباعا إلى البلاد، دعا رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة المواطنين إلى عدم الالتفات للإشاعات المتداولة، مؤكدا أن كافة اللقاحات خضعت لدراسات وتجارب أثبتت فعاليتها بنسب متفاوتة.

وقال رئيس الوزراء في وقت سابق على حسابه بتويتر “أول الغيث قطرة… بحمد الله تمكنا من توريد أول دفعة من لقاح كورونا” .

وكانت وزارة الصحة قالت في وقت سابق إن أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لمرض كوفيد-19 وصلت إلى مطار معيتيقة في طرابلس اليوم الأحد وهي أول شحنة تصل البلاد.

وعرض منشور على حساب لوزارة الصحة على موقع للتواصل الاجتماعي لقطات لإنزال صندوق من طائرة شحن ويقول المنشور إنه سينقل إلى مخازن الوزارة قبل توزيعه.

وفي فبراير الماضي أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض حملة تسجيل إلكترونية لتلقي اللقاح تشمل كل من تزيد أعمارهم عن 18 عاما ولم تصدر أي تفاصيل عن عدد من سجلوا أسماءهم. ويبلغ عدد سكان ليبيا نحو 6.5 مليون نسمة.

وسجلت ليبيا نحو 200 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة و2684 وفاة وفقا لأحدث بيانات أوردها المركز.

كما كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 1206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.