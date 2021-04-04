الزناتي: شحنات اللقاح ستصل تباعا خلال الفترة القادمة

قال وزير الصحة علي الزناتي إنه وبعد وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا، ستصل باقي الشحنات تباعا خلال الفترة القادمة.

موضحا في مؤتمر صحفي تقسيم من سيتلقون اللقاح إلى أربع فئات؛ الأولى عناصر خط الدفاع الأول، والثانية كبار السن والثالثة أصحاب الأمراض المزمنة، والفئة الرابعة العاملون في المراكز الصحية.

وطمأن وزير الصحة الشعب إلى أن الحكومة في طور توفير لقاح كورونا بأعداد تكفي السكان جميعا.

وزير الصحة أعرب عن أمله في أن تتمكن الحكومة من توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا وإعطائه لمستحقيه، للقضاء على هذه الجائحة.

مشيرا إلى أن أول تحد سيواجه الحكومة هو النجاح في القضاء على جائحة كورونا.

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