الدبيبة: لا تلتفتوا إلى الشائعات.. ولقاح كورونا آمن

طالب عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الليبيين بعدم القلق بشأن لقاحات كورونا وأنواعها، مؤكدا أن الحكومة حريصة على صحة الجميع، متابعا:” لا تستمعوا للشائعات حول اللقاحات، كتلك المتداولة حول لقاح أسترازينيكا، كي نتفادى هذا المرض اللعين.

وأكد الدبيبة، في كلمة له وجهها إلى الشعب الليبي، مساء اليوم، الأحد، أن كافة اللقاحات آمنة ونسبة نجاحها فاقت 90%، موضحا:” لن يتم استثناء أي ساكن في ليبيا من اللقاح سواء مواطنين أو مقيمين أو عمالة وافدة.

وأشار الدبيبة، إلى أن الحكومة مستعدة جيدا لشهر رمضان وتغطية احتياجات المواطنين، لافتا إلى أنه قبل تاريخ 11 أبريل ستصل مليون جرعة أخرى من لقاح كورونا وفق برنامج زمني مدروس.

وتابع:” نطلب من المدونين ووسائل الإعلام منحنا بعض الوقت لعبور تلك المرحلة وتقديم الدعم اللازم لنا في هذه المرحلة الصعبة، متابعا:” أنا منكم وإليكم ونأمل أن نصل إلى الانتخابات في 24 ديسمبر لاختيار من يقودنا خلال المرحلة المقبلة بسلام دون حروب أو نزاعات”.

واستطرد:” أقبل النقد البناء وليس الهدام خلال هذه المرحلة الصعبة من التئام الوطن وتحقيق المصالحة، وعلينا دعم هذا الشعب بكافة الوسائل الممكنة، موضحا:” تواصلنا مع رجال الأعمال لدعم الفئات الفقيرة في ليبيا لدعم مرحلة التجانس والالتئام الوطني”.

ونوه بأنه سوف يتفقد المدن الليبية التي تضررت خلال الفترة الماضية والعمل على إعادة تأهيلها ودعمها بشكل كامل حتى تعود لطبيعتها، مؤكدا أن الشعب متعطش للمصالحة وعيش حياة كريمة بالتلاحم والترابط بين الأشقاء في الوطن.

ولفت إلى أن المصالحة الوطنية بدأت وعلينا النظر للأمام لأن ليبيا دولة غنية، مشيرا إلى أن هناك مشكلة ثقة بين الحكومة والمواطنين وحريصون على إعادتها وبنائها بشكل جيد.

وأضاف:” قررنا زيادة المرتبات وتم تضمينها في الميزانية لصرفها اعتبارا من شهر يناير، وحرصنا على صرف منحة الزوجة والأبناء بدعم من شرائح المجتمع، كما تمكنّا من تحصيل مرتبات بعض القطاعات، والميزانية لم يتم اعتمادها من قبل مجلس النواب حتى الآن، ونتمنى أن يتم ذلك بأسرع وقت”.

وأفاد بأنه تم الاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي على صرف الرواتب في موعدها مع بداية كل شهر.