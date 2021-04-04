«البيوضي»: وصول لقاح كورونا خبر إيجابي ودليل على جدية الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها

قال الناشط السياسي من مصراتة سليمان البيوضي، إن “وصول لقاح فيروس كورونا هو خبر إيجابي وخطوة من الخطوات المهمة ودليل على جدية حكومة الوحدة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الليبيين”.

وأضاف «البيوضي»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “عدد 100 ألف جرعة يمثل ربع العدد المسجل في منظومة المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لأنه وللأسف حتى الآن هناك 400 ألف ليبي عبروا عن رغبتهم في الحصول على اللقاح وبادروا بالتسجيل في المنظومة وهو رقم أقل من المستهدف بكثير ويشير لحالة من عدم اليقين بعدم جدية الدولة في توفيره (ربما)”.

وتابع؛ “وهو أمر مقبول وسيثبت العكس الآن بعد وصول أولى الجرعات، أما إذا كان العزوف بسبب قناعة بعدم فاعلية اللقاح فذاك أمر يدعو لدق نواقيس الخطر وإطلاق حملة توعية وطنية حول اللقاح وأهميته وفوائده”.

وختم «البيوضي»، أن “الأهم أن تؤكد الدولة نيتها أن يصل للجميع وأن توفره كاملا في أقرب الآجال”.

وكان عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قد طالب الليبيين بعدم القلق بشأن لقاحات كورونا وأنواعها، مؤكدا أن الحكومة حريصة على صحة الجميع، متابعا:” لا تستمعوا للشائعات حول اللقاحات، كتلك المتداولة حول لقاح أسترازينيكا، كي نتفادى هذا المرض اللعين.

وأكد الدبيبة، في كلمة له وجهها إلى الشعب الليبي، مساء الأحد، أن كافة اللقاحات آمنة ونسبة نجاحها فاقت 90%، موضحا:” لن يتم استثناء أي ساكن في ليبيا من اللقاح سواء مواطنين أو مقيمين أو عمالة وافدة.

وأشار الدبيبة، إلى أن الحكومة مستعدة جيدا لشهر رمضان وتغطية احتياجات المواطنين، لافتا إلى أنه قبل تاريخ 11 أبريل ستصل مليون جرعة أخرى من لقاح كورونا وفق برنامج زمني مدروس.