الدبيبة يبحث التحديات التي تواجه القطاع الصحي

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد دبيبة»، مساء اليوم الأحد، التحديات التي تواجه القطاع الصحي خاصةً في ظل جائحة كورونا.
ووفقا لبيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية، فإن ذلك جاء خلال اجتماع موسع عقده مساء اليوم الأحد، ضم عددًا من مديري المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز علاج الأورام وغسيل الكلى على مستوى ليبيا.
ولفت البيان، إلى أن الاجتماع حضره وزير الصحة «علي الزناتي» ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء «عادل جمعة».
وشدد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على ضرورة توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، مؤكدًا أن حكومته ستقدم عبر وزارة الصحة كافة التسهيلات اللازمة لمختلف المراكز الطبية لضمان توفير الخدمات بشكل مستمر.
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