المنقوش: دور الحكومة هو تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في موعدها

أكدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، أن دور الحكومة الأساسي ينصب في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد، وطالبت المنقوش في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، طالبت الاتحاد الأوروبي بتكثيف جهوده من أجل دعم الإجراءات الفنية واللوجستية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
الدبيبة يبحث التحديات التي تواجه القطاع الصحي
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
«البيوضي»: وصول لقاح كورونا خبر إيجابي ودليل على جدية الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
المنفي يجدد التزامه بموعد الانتخابات خلال لقائه رئيس المجلس الأوروبي
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
مدير شركة الكهرباء: نواجه عجزا يقدر بـ2000 ميغاوات في ذروة الصيف
تم النشر منذُ 20 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك