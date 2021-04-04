المنقوش: دور الحكومة هو تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في موعدها

أكدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، أن دور الحكومة الأساسي ينصب في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد، وطالبت المنقوش في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، طالبت الاتحاد الأوروبي بتكثيف جهوده من أجل دعم الإجراءات الفنية واللوجستية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

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