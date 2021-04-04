الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى تفكيك جميع الألغام في ليبيا

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في رسالتها بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، إلى استمرار الجهود التي تبذلها الوكالات والمنظمات الدولية، للقيام ببناء القدرات الوطنية وتطويرها في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام في ليبيا التي تشكل فيها الألغام والمخلفات المنفجرة للحرب تهديدا خطيرا على سلامة السكان المدنيين وصحتهم وأرواحهم.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية العاملة في ميدان نزع الألغام والمفخخات وإزالة مخلفات الحروب بتقديم يد المساعدة لليبيا من أجل تفكيك وإزالة جميع الألغام ومخلفات الحرب لما تشكله من تهديداً وخطراً كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين في مناطق النزاع والتوثر والمناطق التي شهدت حروبا واعمال عنف بعموم البلاد.

وأكدت اللجنة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أن الألغام والمفخخات ومخلفات الحرب ما زالت موجودة بكثرة خاصة في عديد المدن والمناطق في بنغازي و سرت وطرابلس ودرنة وتاورغاء ،وتشكل أكبر عائق لعودة المواطنين إلى بيوتهم وخطرا وتهديدا يواجه حياة السكان الذين عادوا والذين يقدر عددهم بالآلاف.