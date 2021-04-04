المنفي يجدد التزامه بإجراء الانتخابات في موعدها

جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأحد، التأكيد على التزامه بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بقصر ولي العهد في طرابلس، وعبّر المسؤول الأوروبي عن استعداد دول الاتحاد الأوروبي لتوفير كافة السبل لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها.

ووفق المكتب الإعلامي للمنفي، فقد ناقش الاجتماع سبل التعاون في ملف الهجرة وتأمين الحدود البحرية مع الاتحاد الأوروبي، فيما أكد ميشيل على أهمية الاستقرار في ليبيا بالنسبة لدول المنطقة.

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