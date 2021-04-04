المنفي يجدد التزامه بإجراء الانتخابات في موعدها

جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأحد، التأكيد على التزامه بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.
جاء ذلك خلال استقبال المنفي لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بقصر ولي العهد في طرابلس، وعبّر المسؤول الأوروبي عن استعداد دول الاتحاد الأوروبي لتوفير كافة السبل لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها.
ووفق المكتب الإعلامي للمنفي، فقد ناقش الاجتماع سبل التعاون في ملف الهجرة وتأمين الحدود البحرية مع الاتحاد الأوروبي، فيما أكد ميشيل على أهمية الاستقرار في ليبيا بالنسبة لدول المنطقة.
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