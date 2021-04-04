ميشيل يؤكد تأييد الاتحاد الأوروبي إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى رغبة الاتحاد في أن تجرى الانتخابات الليبية في موعدها المحدد، كما تطرق ميشيل إلى ملف كورونا كاشفا عن أن الاتحاد الأوروبي سيساعد ليبيا بتقديم 50 ألف جرعة من لقاح كورونا قريبا.
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قناة ليبيا
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