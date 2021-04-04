الدبيبة يشدد على توفير “أفضل الخدمات الطبية” للمواطنين

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، مؤكدًا أن حكومته ستقدم عبر وزارة الصحة كافة التسهيلات اللازمة لمختلف المراكز الطبية لضمان توفير الخدمات بشكل مستمر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة، مساء الأحد، مع عدد من مديري المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز علاج الأورام وغسيل الكلى على مستوى ليبيا، بحضور وزير الصحة علي الزناتي ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، فقد بحث الدبيبة، خلال الاجتماع، التحديات التي تواجه القطاع الصحي خاصةً في ظل جائحة كورونا.

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