عيسى رشوان لـ «حسني بي»: من المواطن الليبي الذي يستهلك 37 رغيف خبز في اليوم؟

اتهم عيسى رشوان الخبير الاقتصادي الليبي، رجل الأعمال حسني بي بالكذب بسبب تصريحه الأخير حول نسبة استهلاك المواطن الليبي من الدقيق سنويًا.

وقال «رشوان»، عبر حسابه على فيسبوك، “الخبر من حسنى بي! المواطن الليبي الواحد يستهلك في السنة 136كيلو دقيق”، معقبًا؛ “التحليل مني، بحسبة بسيطة 37 رغيف خبز في اليوم الواحد، من المواطن الواحد الذي يستهلك 37 رغيف خبز في اليوم؟”.

وأردف؛ “الحسبة البسيطة؛ 136 كيلوجرام دقيق في السنة، مقسومة على 365 عدد أيام السنة تساوى 0.3777 مضروبة في وزن الرغيف الواحد 100 جرام تساوي 37 رغيف خبز في اليوم الواحد”.

وختم «رشوان»، قائلًا: “هذه نتيجة الكذب أمام العارفين. الإحراج”.