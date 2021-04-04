السلطات التركية تُحبط تهريب 4 أطنان مخدرات إلى ليبيا

أحبطت السلطات التركية في مدينة كوجالي، محاولة تهريب 4 أطنان من المخدرات كانت وجهتها ليبيا.

وفي التفاصيل، أوضح مصدر لـ”218″، أن فرق مكافحة المخدرات في كوجالي نفذت عملية دولية وضبطت ما يقرب من 4 أطنان من المخدرات مخبأة في أكياس من الركام.

وقامت شرطة المخدرات بتفتيش سفينة شحن في المنطقة الجمركية وقت تلقي البلاغ، وكانت الكمية المضبوطة عبارة عن 3 أطنان و860 كغم من الحشيش و99000 قرص من الكبتاغون ونحو 100 ألف حبة دواء، داخل 119 كيسًا مليئًا بمخلفات البناء وقد تم إخفاؤها داخل لفائف من الورق المقوى كما قام كذلك مهربو المخدرات بمحاولة التمويه على المخدرات بوضع النعناع معها حتى لا تشم رائحتها الكلاب.

وأشار المصدر إلى أنه تم وضع المخدرات في حاويات تم تحميلها من ميناء في تركيا وكان مقررا إرسالها إلى لبنان ثم إلى ليبيا.

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