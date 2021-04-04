منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة: إزالة الألغام بطول 120 كيلو متر من الطريق الساحلي

قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر لألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام، اليوم، إن التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار فى أكتوبر 2020 لاحظنا مرة أخرى أهمية الأعمال المتعلقة بالألغام كاستجابة أولية حاسمة تمكن من وصول المساعدات الإنسانية وحماية الناس وتدابير بناء الثقة والتعافي السريع .

وبحسب تغريدة للبعثة الأممية لدي ليبيا، تابعت غانيون، وفي هذا الصدد عينت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ممثلين للجنة فرعية للأعمال المتعلقة بالألغام للمساعدة على التخطيط والعمليات من أ<ل تنفيذ وقف إطلاق النار فى مدينة سرت

واستطردت، بفضل مثابرة فرق الاستجابة تم نشر فرق من الشرق والغرب بشكل سريع والإنتهاء من إزالة الألغام على طول 120 كيلوا متر من الطريق الساحلي بما في ذلك إزالة 7.5 طمن من مخلفات الحرب القابلة للانفجار لتسهيل إعادة فتح الطريق وسكون لهذا العمل تأثير إيجابي على الحياة اليومية للمدنيين مثل عودة الخدمات الأساسية والوصول إلى الأسواق وحرية التنقل الآن وتتشرف الأمم المتحدة بأ، تكون شريكة فى هذه العملية المحورية وأن تساعد الشعب الليبي فى هذه المرحلة الحاسمة.