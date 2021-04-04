مطرود من الاستثمارات بتهمة الفساد … عضو تنظيم الإخوان يتحصل على عضوية المصرف الخارجي بمباركة الكبير

رشح محافظ المصرف المركزي الليبي المُقال من منصبه ” الصديق الكبير ” مدير عام شركة الاستثمارات الخارجية الليبية السابق خالد عمرو القنصل، لعضوية لجنة الادارة المؤقتة للمصرف الليبي الخارجي .

وفتح ترشيح الصديق الكبير، المحسوب على حزب العدالة والبناء ذراع جماعة الإخوان المسلمين، للقنصل، الباب حول مساعي الجماعة للسيطرة على الموارد المالية وتغلغل عناصر في الإدارات المصرفية .

وتغافل الصديق الكبير، عن قرار إدارة هيئة مكافحة الفساد، الصادر في مايو 2018، بإيقاف القنصل، من وظيفته كمديراً عاماً لشركة الاستثمارات الخارجية، لتورطه في تهم فساد.

وبحسب رئيس الهيئة أسامة الضاوي أبوراس رقم (79) لسنة 2018، فإن القنصل، متورط في شبهات فساد، هو ومبعوثوه في المملكة الأسبانية، والسطو على الاستثمارات الليبية.

وصدر قرار بتعيين القنصل رئيساً للشركة، في منتصف ديسمبر من عام 2017، أصدره رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.

وسبق للصديق الكبير وأن رشح ” القنصل ” لعضوية محفظة “ليبيا أفريقيا “، والقنصل، المولود بتاريخ 13 أغسطس 1973، تولى عضويات مجالس إدارات شركات، منها مجلس إدارة الأردن دبي الإسلامي، وشركة الاتحاد الإسلامي للاستثمار، وعضو مجلس إدارة بنك صفوة الإسلامي.

ويُعد ” القنصل ” من عناصر تنظيم الإخوان المسلمين وأحد المستشارين الماليين للتنظيم المصنف من عديد الدول بالارهابي، والقنصل تعود اصوله من مدينة غريان يمتلك علاقة وطيدة مع عبدالرزاق العرادي ومحمد صوان .