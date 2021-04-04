الحاسي “صديق الإخوان” … تحصل على عضوية المصرف الخارجي وترشح للمصرف المركزي بمباركة المستشار

علمت صحيفة الساعة 24 من عديد المصادر الموثوقة بأن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب يدعم ترشح ” خالد خليفة الحاسي ” لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

ويحظى ” الحاسي ” بدعم المستشار عقيلة مؤخرا، بعدما شهد تقارب كبير بينهما، حيث يرى المستشار بأن الحاسي بإمكانةن دعم دعم إقليم برقة – المنطقة الشرقية – وانه شخصية باتت قريبة منه وداعمة لاستمراره في رئاسة مجلس النواب .

وقدم ” الحاسي ” استقالته من منصبه بالاستثمارات الليبية عقب اندلاع معركة طرابلس بدعوى تأييده للقوات المسلحة، غير أنه لا يحظى بالقبول لدى القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، كما شغل ” الحاسي ” منصب مدير عام صندوق الانماء فرع بنغازي.

وتحصل ” الحاسي ” على قرار عضوية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال من منصبه ” الصديق الكبير “، وهو الذي يحظى بقبول لدى حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين، فقد دعمهم ” الحاسي ” في مدينة البيضاء بأن منحهم مكتباً للتنظيم يغطي مناطق الجبل الاخضر فترة تواجدهم قبل انطلاق عملية الكرامة، وكان من داعمي حزب العدالة والبناء.