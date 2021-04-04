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الحاسي “صديق الإخوان” … تحصل على عضوية المصرف الخارجي وترشح للمصرف المركزي بمباركة المستشار

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علمت صحيفة الساعة 24 من عديد المصادر الموثوقة بأن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب يدعم ترشح ” خالد خليفة الحاسي ” لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

ويحظى ” الحاسي ” بدعم المستشار عقيلة مؤخرا، بعدما شهد تقارب كبير بينهما، حيث يرى المستشار بأن الحاسي بإمكانةن دعم دعم إقليم برقة – المنطقة الشرقية – وانه شخصية باتت قريبة منه وداعمة لاستمراره في رئاسة مجلس النواب .

وقدم ” الحاسي ” استقالته من منصبه بالاستثمارات الليبية عقب اندلاع معركة طرابلس بدعوى تأييده للقوات المسلحة، غير أنه لا يحظى بالقبول لدى القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، كما شغل ” الحاسي ” منصب مدير عام صندوق الانماء فرع بنغازي.

وتحصل ” الحاسي ” على قرار عضوية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال من منصبه ” الصديق الكبير “، وهو الذي يحظى بقبول لدى حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين، فقد دعمهم ” الحاسي ” في مدينة البيضاء بأن منحهم مكتباً للتنظيم يغطي مناطق الجبل الاخضر فترة تواجدهم قبل انطلاق عملية الكرامة، وكان من داعمي حزب العدالة والبناء.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • جميع عملاء المخابرات البريطانية بكافة مصارف ليبيا التجارية بمافيهم قوادهم الصديق الكبير في الداخل والخارج يعملون على افلاس ليبيا وتدمير اقتصادها حسب خطة المخابرات البريطانية الموزعة على كافة عملائهم خدمة لبنوك الماسونية العالمية لسيطرة على الاقتصاد الليبي عبر خطة تجويع الشعب الليبي ومنع السيولة واغلاق المنظومات ومنع الحوالة تتم باوامر بريطانية لعملائها بكافة القطاعات وداخل وخارج مؤسسات ليبيا لتحقيق خطة تقسيم أو حرب اهلية بين الشرق والغرب حسب رغبة الشيطان لتدمير الكون … وأنتم خليكم وراء الفروج والبطون … عندكم 6 شهور وبعدها استعدوا أنتم والعالم لزلازل والبراكين وتاسوناميات بكافة بقاع الارض لتروا غضب الله عزوجل … خليكم وراء عبدة الشيطان وفروخهم … عليكم الاختيار … أم تختاروا الله وتعودوا لدين الله وذكر الله وللحق والعدل واعطى الحقوق … أم تختاروا إبليس ليبدا غضب الله عليكم وعلى إبليس متاعكم … استعدوا أنتم والعالم بكاقة قاراته لمشهدة عظمة الله العزيز الجبار … لن تنفعكم اموالكم والا اولادكم وانظمتكم وترساناتكم العسكرية … والله على مانقولوا شهيد.

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