الحاجي: على حكومة الدبيبة اتخاذ خطوات أولية وضرورية للإعداد للانتخابات القادمة

ليبيا – قال المحلل السياسي هشام الحاجي إنّ حكومة بمواصفات حكومة الدبيبة هي حكومة انتقالية مهمتها تسيير الأعمال إلى حين إجراء الانتخابات القادمة، وليس مطروحًا أمامها فتح الملفات الكبرى وإجراء الإصلاحات الهيكلية؛ لأنّ هذه المهمة موكولة إلى السلطات المنتخبة.

الحاجي أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز” إلى أنّ الأمر طُرح من قبل أمام الحكومات التي تعاقبت بعد 14 يناير 2011، وقبل المصادقة على الدستور في 2014 والمضي نحو انتخابات لتركيز حكومة ذات عهدة انتخابية كاملة.

ولفت إلى أنّ الحديث عن ملفات ثقيلة مثل ملفات الفساد في عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة، وعن توحيد الجيش والأمن وحل الميليشيات وغيرها، يُعتبر في نظر المواطن البسيط ابتعادًا عن الأولويات الحقيقية الملموسة، وعلى رأسها مواجهة جائحة “كورونا”، ومعالجة الأزمات المعيشية للمواطن.

واعتبر أنه على حكومة الدبيبة أن تطرح خطابًا واقعيًا تصارح فيه الشعب الليبي بأن الوضع معقّد، والإصلاح يحتاج كثيرًا من الوقت، وأنّ من صميم مهامها خلال هذه الأشهر القليلة تحسين الوضع المعيشي، والحد من حالات الانفلات الأمني وبدء إنعاش الاقتصاد، وهي خطوات أولية وضرورية للإعداد للانتخابات القادمة، وإرساء مناخ من الاستقرار يسمح بإنجاح هذا الاستحقاق.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية