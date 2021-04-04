تضمنت عدد من الملفات الهامة.. رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتوجه بكلمة للشعب الليبي

توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد «عبد الحميد الدبيبة »، بكلمة إلى الشعب الليبي، مساء اليوم الأحد، أعلن في مستهلها عن وصول أول دفعة من لقاح “كورونا”، مبينا أن الدفعات ستصل تباعا وفق برنامج معد لذلك , حيث ستصل يوم الأربعاء القادم الدفعة الثانية من اللقاح البالغ عددها من 300إلى 400 الف جرعة .

وأوضح السيد الرئيس، بأنه وبحلول الحادي عشر من أبريل الجاري ستصل مليون جرعة إضافية من اللقاح، كاشفا عن الصعوبات الكبيرة التي واجهت الحكومية في توفير أماكن تخزين اللقاح وفقا للمعايير الدولية للتخزين.

وأشار السيد الرئيس، إلى أنه قد تم الإعداد والتجهيز لاستقبال أي كمية ستصل لليبيا، مضيفا أن عملية جلب اللقاح تمت وفق لجان متخصصة ودراسات أثبتت نجاج وفعالية هذه اللقاحات بنسبة تتراوح مابين الـ90 إلى 96%.

وكشف السيد الرئيس عن أن توزيع اللقاح سيشمل القاطنين كافة على الأراضي من مواطنين وأجانب، موضحًا أنه قد تم مع وزارة الصحة دراسة آلية التوزيع .

وطلب رئيس الحكومة من الجميع التعاون في تلقي هذا اللقاح للوقاية من هذه الجائحة .

وتطرق السيد إلى قدوم شهر رمضان المبارك وماله من تبعات في ارتفاع في أسعار السلع، وخاصة المواد الغدائية حيث نوه إلى أن حكومة الوحدة الوطنية اتخدت جملة من الإجراءات لتوفير السلع بالرغم من عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة حتى الآن، مطالبا مجلسي النواب والدولة بسرعة اعتمادها، مشيرا إلى الاتفاق الذي تم مع مصرف ليبيا المركزي بشأن صرف المرتبات بشكل منظم مع بداية كل شهر، ابتداء من شهر أبريل الجاري .

وتحدث السيد الرئيس في كلمته عن اتخاذ الحكومة جملة من الإجراءات التي من شأنها رفع المعاناة عن كاهل بعض شرائح المجتمع المنظوية تحت مظلة التضامن الاجتماعي ، إلى جانب منحة الزوجة والأبناء، مع مراعاة صرف المتأخر منها منذ صدور القانون الخاص بها .

كما كشف رئيس الحكومة عن أن إنتاج النفط وصل مليونا وثلاثمائة ألف برميل يوميا، معتبرًا ذلك مؤشرا على أن الأوضاع في تحسن , وبشر أن هذا العام سيكون عام خير على الليبيين.

وفيما يتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة، أعلن السيد الرئيس، أن الحكومة ماضية في توحيد المؤسسات بوتيرة متسارعة، سعيا لبناء وتوحيد وتلبية لمطالب الشعب الليبي المتعطش لتوحيد هذه المؤسسات.

وبخصوص زيارته لبعض المدن، أوضح السيد الرئيس، أن زيارته لمدينتي تاورغاء وترهونة، تاتي في إطار الوقوف عن كثب على الأوضاع التي تعانيها هاتان المدينتان، مشيرا إلى أهمية جبر الضرر بهاتين المدينتين وغيرهما من المدن الليبية، كاشفا عن زيارة مرتقبة لمدينة بنغازي ومدينة مرزق، وجنوب طرابلس، ودرنة، وسرت، وغيرها من المدن التي عانت ويلات الحروب، والتي تحتاج إلى وقفة من الجميع , بما في ذلك الوقوف مع المتضررين وأسر الشهداء .

واختتم السيد الرئيس كلمته بالتأكيد على السعى للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل .

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