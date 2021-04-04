محلل سياسي: من المستحيل الإيفاء بكافة التعهدات التي لم تنجح فيها الحكومات السابقة

قال المحلل السياسي المتخصص في الشأن الليبي البشير الجويني، إنه “بالنظر إلى قصر المدة التي لا تزيد عن بضعة أشهر قبل تسليم مقاليد السلطة للحكومة المنتخبة، سيكون من الصعب بل من المستحيل الإيفاء بكل الالتزامات والتعهدات التي لم تنجح فيها الحكومات السابقة”.

ورجح «الجويني» في تصريحات صحفية، أن “تكون المدة غير كافية لهذه الحكومة حتى تنجز المهمة”.

وأضاف أنه “بموجب اتفاق جنيف تبدو الأولوية الأولى هي الوصول بالبلاد إلى الانتخابات المقررة، في 24 ديسمبر2021، ثم إيجاد قاعدة دستورية لهذه الانتخابات وللمرحلة القادمة، بينما تتمثل الأولوية الثالثة في حل الملفات الإدارية والحياتية للمواطن”.

ولفت إلى أن “حكومة الدبيبة لن تكتفي بهذه الأولويات فقط؛ لأسباب متعددة، منها أنه كان لديها سقف طموحات أكبر من الموجود، وضمت عددًا كبيرًا من مختلف الأطراف، ما يوحي بأنّ عملها سيكون فيه تحديات كبيرة”.

وأوضح أنّ “الحديث أصبح عن مسائل تتعلق بالرواتب الشهرية والمعيشة اليومية للمواطنين، إضافة إلى مسائل هيكلية تسعى إلى حلها”.