وزارتا شؤون المهجرين والبيئة تشاركان في فعاليات اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام

شارك وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الانسان “أحمد فرج بوخزام” ووزير البيئة “إبراهيم العربي منير” وبحضور جورجيت غانيون الأمين العام المساعد لبعثة الدعم بليبيا ومنسقة الشؤون الانسائية، إلى جانب عدد من المنظمات المحلية الدولية، صباح اليوم الأحد في فعاليات اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام ومخلفات الحروب والتي اقيمت برعاية المركز الليبي للاعمال المتعلقة بالالغام.
وقالت وزير الدولة شؤون المهجرين وحقوق الإنسان، إن المناسبة كانت، فرصة للتوعية “من مخاطر الالغام وخصوصا في المناطق التي شاهدت حروب ونزاعات، منوها إلى حرص الوزارة على حياة المدنيين وتوفير البيئة الامنة لعودة النازحيين والمهجرين”.
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