وزارتا شؤون المهجرين والبيئة تشاركان في فعاليات اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام

شارك وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الانسان “أحمد فرج بوخزام” ووزير البيئة “إبراهيم العربي منير” وبحضور جورجيت غانيون الأمين العام المساعد لبعثة الدعم بليبيا ومنسقة الشؤون الانسائية، إلى جانب عدد من المنظمات المحلية الدولية، صباح اليوم الأحد في فعاليات اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام ومخلفات الحروب والتي اقيمت برعاية المركز الليبي للاعمال المتعلقة بالالغام.

وقالت وزير الدولة شؤون المهجرين وحقوق الإنسان، إن المناسبة كانت، فرصة للتوعية “من مخاطر الالغام وخصوصا في المناطق التي شاهدت حروب ونزاعات، منوها إلى حرص الوزارة على حياة المدنيين وتوفير البيئة الامنة لعودة النازحيين والمهجرين”.