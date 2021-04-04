الدبيبة واللافي يشهدان حفل تخرج دفعة جديد من القوى المساندة

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي،و رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، و رؤساء الأركانات بالجيش الليبي، و عدد من سفراء الدول، و ضباط و ضباط الصف و الجنود بالكلية العسكرية حفل تخريج دفعة من القوى المساندة لينضووا تحت مظلة الجيش الليبي، الأحد.

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الدفاع، بدأ الحفل بالنشيد الوطني، ثم بآيات بينات من الذكر الحكيم،تلى ذلك كلمة ترحيبية من آمر الكلية العسكرية العميد محمود الغزال، ثم كلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية(وزير الدفاع) المهندس عبدالحميد الدبيبة، تلتها كلمة رئيس الأركان الفريق أول ركن محمد الحداد، لتكون ختام الكلمات للمجلس الرئاسي (القائد الأعلى)، ألقاها السيد عبدالله اللافي.

وأُعطي الإذن بعدها لآمر العرض لبدء العرض أمام المنصة الرئسية في مشهد مهيب يعبر عن مدى الدقة و الانضباطية التي أظهرها الخريجون، تم بعدها تكريم أوائل الخريجين، و توسيم البقية، ثم اختتم الحفل بالسلام الوطني.