منتقدًا قرار «الكبير» بتعيين لجنة مؤقتة.. «الحبري»: «انفراد كالعادة»

وصف محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء على الحبري، قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير بتعيين لجنة مؤقتة للمصرف الخارجي، بـ”انفراد كالعادة”.

وكان الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من مجلس النواب، قد فاجأ الليبيين اليوم الأحد، بإعادة تشكيل لجنة الإدارة المؤقتة للمصرف الخارجي، واختياره محمد علي الضراط رئيساً للجنة الجديدة.

وجاء هذا في قرار الكبير رقم 31 لسنة 2021، والذي كلف خلاله خالد عمرو القنصل نائبا لرئيس اللجنة التي تضم كلا من أحمد عبد ربه العبار عضواً، وأحمد المنتصر الميهوب عضوا، ومصطفى محمد المانع عضوا، وعثمان محمد عبد القادر عضوا، وخالد خليفة حسين طاهر الحاسي عضوا.

في المقابل، زعم الضراط في تصريحات صحفية فور تكليفه، أن هذا القرار جاء وفقا للقانون المالي للدولة (قانون المصارف)، قائلا: “يَحِق للمحافظ تشكيل لجنة تسييرية عند وجود فراغ إداري أو خلل في إدارة المصارف”.

ولم يخف الضراط أطماعه، قائلا: “قرار تشكيل مجلس إدارة متكامل أو دائم يحتاج إلى الجمعية العمومية لمصرف ليبيا المركزي”، مضيفا أن إدارة مصرف ليبيا المركزي ستعقد اجتماعا خلال الأسابيع القادمة لاتخاذ قرار بتثبيت هذه اللجنة أو تغييرها.