السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يتوجه بكلمة للشعب الليبي

طرابلس 04 أبريل 2021 (وال)- توجه السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد بكلمة إلى الشعب الليبي بمناسبة إعلان عن وصول أول دفعة من لقاح “كورونا”، مُبينًا أن الدفعات ستصل تباعًا وفق برنامج معد لذلك, حيث ستصل يوم الأربعاء القادم الدفعة الثانية من اللقاح البالغ عددها من 300 إلى 400 ألف جرعة .

وأوضح السيد الرئيس أنه بحلول الحادي عشر من أبريل الجاري، ستصل مليون جرعة إضافية من اللقاح، كاشفًا عن الصعوبات الكبيرة التي واجهت الحكومية في توفير أماكن تخزين اللقاح وفقًا للمعايير الدولية للتخزين.

وأشار السيد الرئيس إلى أنه قد تم الإعداد والتجهيز لاستقبال أي كمية ستصل لليبيا، مضيفًا أن عملية جلب اللقاح تمت وفق لجان متخصصة ودراسات أثبتت نجاح وفعّالية هذه اللقاحات بنسبة تتراوح ما بين الــــ 90 إلى 96 %.

وكشف السيد الرئيس عن أن توزيع اللقاح سيشمل القاطنين كافة على الأراضي من مواطنين وأجانب، موضحًا أنه قد تم مع وزارة الصحة دراسة آلية التوزيع، مطالبًا الجميع التعاون في تلقي هذا اللقاح للوقاية من هذه الجائحة .

وتطرق السيد إلى قدوم شهر رمضان المبارك؛ وماله من تبعات في ارتفاع في أسعار السلع، وخاصة المواد الغذائية حيث نوه إلى أن حكومة الوحدة الوطنية اتخذت جملة من الإجراءات لتوفير السلع رُغم عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة حتى الآن، مُطالبًا مجلسي النواب والدولة بسرعة اعتمادها، مشيرًا إلى الاتفاق الذي تم مع مصرف ليبيا المركزي بشأن صرف المرتبات بشكل منظم مع بداية كل شهر، ابتداء من شهر أبريل الجاري .

وتحدث السيد الرئيس في كلمته عن اتخاذ الحكومة جملة من الإجراءات التي من شأنها رفع المعاناة عن كاهل بعض شرائح المجتمع المنضوية تحت مظلة التضامن الاجتماعي، إلى جانب منحة الزوجة والأبناء، مع مراعاة صرف المتأخر منها منذ صدور القانون الخاص بها .

كما كشف رئيس الحكومة عن أن إنتاج النفط وصل مليونًا وثلاثمائة ألف برميل يوميًا، معتبرًا ذلك مؤشرًا على أن الأوضاع في تحسن , وبشر أن هذا العام سيكون عام خير على الليبيين.

فيما يتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة، أعلن السيد الرئيس أن الحكومة ماضية في توحيد المؤسسات بوتيرة متسارعة، سعيًا لبناء وتوحيد وتلبية لمطالب الشعب الليبي المتعطش لتوحيد هذه المؤسسات.

بخصوص زيارته لبعض المدن، أوضح السيد الرئيس، أن زيارته لمدينتي تاورغاء وترهونة، تأتي في إطار الوقوف عن كثب على الأوضاع التي تعانيها هاتان المدينتان، مشيرا إلى أهمية جبر الضرر بهاتين المدينتين وغيرهما من المدن الليبية، كاشفًا عن زيارة مرتقبة لمدينة بنغازي ومدينة مرزق، وجنوب طرابلس، ودرنة، وسرت، وغيرها من المدن التي عانت ويلات الحروب، والتي تحتاج إلى وقفة من الجميع, بما في ذلك الوقوف مع المتضررين وأسر الشهداء .

واختتم السيد الرئيس كلمته بالتأكيد على السعي للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل . (وال- طرابلس) ر ت

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