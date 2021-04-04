السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يبحث التحديات التي تُواجه القطاع الصحي

طرابلس 04 أبريل 2021 (وال)- بحث السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد، التحديات التي تُواجه القطاع الصحي خاصة في ظل جائحة كورونا، وذلك خلال اجتماع موسع عقده بحضور مديري المستشفيات، والمراكز الطبية، ومراكز علاج الأورام، وغسيل الكلى على مستوى ليبيا، وبحضور وزير الصحة السيد علي الزناتي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء السيد عادل جمعة.

وشدد السيد رئيس الحكومة خلال الاجتماع الذي عقده بديوان رئاسة مجلس الوزراء، على ضرورة توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، مؤكدًا أن حكومته ستقدم عبر وزارة الصحة كافة التسهيلات اللازمة لمختلف المراكز الطبية لضمان توفير الخدمات بشكل مستمر. (وال- طرابلس) ر ت

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