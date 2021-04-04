السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل رئيس المجلس الأوروبي

طرابلس 04 أبريل 2021 (وال)- استقبل السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الأحد، رئيس المجلس الأوروبي السيد شارل ميشيل، في زيارة تهدف لإظهار الدعم لحكومة الوحدة الوطنية، حيث قدم السيد ميشيل التهنئة لرئيس وأعضاء الحكومة بمناسبة نيلها ثقة مجلس النواب مُتمنيًا لها التوفيق.
وأعرب السيد ميشيل خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء، عن استعداد الإتحاد الأوروبي لتقديم كافة أشكال الدعم لحكومة الوحدة الوطنية، لتعزيز الاستقرار في البلاد وإجراء الانتخابات.
كما أكد السيد ميشيل على أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتحدث بصوت موحد؛ فيما يتعلق بدعم السلطات الليبية في جميع الملفات بما فيها ملفات التنمية والهجرة والأمن والانتخابات.
وأثنى رئيس حكومة الوحدة الوطنية على الدور الذي لعبه الاتحاد الأوروبي في دعم أمن واستقرار ليبيا بداية من مؤتمر برلين مرورا بباقي المؤتمرات والملتقيات في العواصم الأوروبية الأخرى، والتي دعت لإيجاد حل للنزاع الليبي، مؤكدا على أهمية الشراكة الليبية الأوروبية والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي ذكرها السيد ميشيل في مناسبات سابقة، مضيفا أن ليبيا تحتاج إلى دعم أوروبا في مجال الطاقة أيضًا.
كما حضر الاجتماع كلا من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا. (وال- طرابلس) ر ت
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