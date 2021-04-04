السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل رئيس المجلس الأوروبي

طرابلس 04 أبريل 2021 (وال)- استقبل السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الأحد، رئيس المجلس الأوروبي السيد شارل ميشيل، في زيارة تهدف لإظهار الدعم لحكومة الوحدة الوطنية، حيث قدم السيد ميشيل التهنئة لرئيس وأعضاء الحكومة بمناسبة نيلها ثقة مجلس النواب مُتمنيًا لها التوفيق.

وأعرب السيد ميشيل خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء، عن استعداد الإتحاد الأوروبي لتقديم كافة أشكال الدعم لحكومة الوحدة الوطنية، لتعزيز الاستقرار في البلاد وإجراء الانتخابات.

كما أكد السيد ميشيل على أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتحدث بصوت موحد؛ فيما يتعلق بدعم السلطات الليبية في جميع الملفات بما فيها ملفات التنمية والهجرة والأمن والانتخابات.

وأثنى رئيس حكومة الوحدة الوطنية على الدور الذي لعبه الاتحاد الأوروبي في دعم أمن واستقرار ليبيا بداية من مؤتمر برلين مرورا بباقي المؤتمرات والملتقيات في العواصم الأوروبية الأخرى، والتي دعت لإيجاد حل للنزاع الليبي، مؤكدا على أهمية الشراكة الليبية الأوروبية والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي ذكرها السيد ميشيل في مناسبات سابقة، مضيفا أن ليبيا تحتاج إلى دعم أوروبا في مجال الطاقة أيضًا.

كما حضر الاجتماع كلا من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا. (وال- طرابلس) ر ت

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